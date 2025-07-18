В Башкирии задержали наркосбытчика с крупной партией мефедрона

Сотрудники УФСБ России по Башкирии пресекли преступную деятельность 53-летнего уроженца одной из республик Центральной Азии. Мужчина намеревался сбыть наркотические вещества на территории России в особо крупном размере, получая инструкции от сообщника через мессенджер в соцсетях.

По данным следствия, задержание произошло в Гафурийском районе, где злоумышленник раскопал тайник в лесу недалеко от села Ивановка. В ходе личного досмотра у него обнаружили более 4 кг мефедрона, который был упакован в четыре пакета. Мужчина, ранее судимый за мошенничество, планировал перевезти наркотики на своём автомобиле в Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа и разместить в тайнике-закладке.