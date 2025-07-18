В Башкирии фабрика наняла 90 рабочих из Индии

Учалинская швейная фабрика приняла на работу 90 индусов. Как отметили на предприятии, иностранных рабочих привлекли по специальной квоте Минпромторга России. Связано это было с нехваткой кадров. При этом на производстве до сих пор существуют вакантные должности, на которые также приглашаются и местные жители.

Что касается рабочих из Индии, то они проживают в общежитии на территории фабрики, постепенно осваиваются, учат русский язык и параллельно проходят обучение. Учалинская фабрика входит в состав «Комбината рабочей одежды», которое поставляет спецодежду таким компаниям, как «Газпром» и «РЖД».