В Башкирии виновные в гибели работников на железной дороге понесут наказание

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в декабре 2023 года на территории предприятия машинист поезда и составитель вагонов во время выполнения работ по перемещению вагонов, не удостоверившись в отсутствии людей на путях, наехали на двух работников подрядной организации, которые занимались уборкой. К сожалению, травмы, полученные потерпевшими, оказались несовместимы с жизнью, и они скончались на месте происшествия.