ФК «Уфа» готовится начать новый сезон в Первой лиге

В преддверии стартового тура команда провела открытую тренировку для болельщиков и СМИ. Все желающие смогли пообщаться с игроками, среди которых есть новые лица.
Пообщаться с любимым игроком, взять автограф и сделать фото на память в этот день смогли все желающие. Открытая тренировка футбольного клуба «Уфа» стала символом окончания межсезонья. Команда провела три недели на сборах в Минеральных Водах, а теперь готовится к первому матчу нового сезона в Уфе.
В составе команды серьезные изменения. Его покинули Артем Гуренко, Даниил Корнюшин, Вадим Карпов и другие регулярно выходящие в старте. Однако главный тренер «Уфы» уверяет: это не станет проблемой, команда полностью готова к началу чемпионата.
Одна из трансферных целей — создать конкуренцию на каждой позиции. Она уже обострилась во вратарской линии. Спустя три года в клуб вернулся Александр Беленов, который выступал за него с 2017-го по 2022-й. К голкиперу уже вернулась капитанская повязка: в тайном опросе среди команды он набрал чуть больше голосов, чем Александр Теняев, который стал вице-капитаном.
Сейчас в команде четыре новичка. Помимо Беленова, состав пополнили нигерийский нападающий Уильямс Чимези, защитник Евгений Шляков и нападающий Осман Минатулаев.
Новые лица и в руководстве клуба. На пост спортивного директора назначен Анзор Саная. Он пообещал: в течение трансферного окна «Уфу» пополнят еще несколько известных любителям футбола игроков.
Сезон Первой лиги стартует уже в субботу, 19 июля. Первый матч «Уфа» проведет на «Нефтянике». Соперником станет хабаровский «СКА».