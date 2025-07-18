ФК «Уфа» готовится начать новый сезон в Первой лиге

В преддверии стартового тура команда провела открытую тренировку для болельщиков и СМИ. Все желающие смогли пообщаться с игроками, среди которых есть новые лица.

Пообщаться с любимым игроком, взять автограф и сделать фото на память в этот день смогли все желающие. Открытая тренировка футбольного клуба «Уфа» стала символом окончания межсезонья. Команда провела три недели на сборах в Минеральных Водах, а теперь готовится к первому матчу нового сезона в Уфе.

Тренеры по физподготовке имели большое желание повести тренировочный процесс в среднегорье. Они позволяют раскрыть все потенциальные возможности спортсменов-инструкторов и задать темп на перспективу будущего сезона. Мы его поддержали, и достаточно хорошо сложилось. Я думаю, эту практику мы будем повторять. Марат Шмаков, генеральный директор футбольного клуба «Уфа»

В составе команды серьезные изменения. Его покинули Артем Гуренко, Даниил Корнюшин, Вадим Карпов и другие регулярно выходящие в старте. Однако главный тренер «Уфы» уверяет: это не станет проблемой, команда полностью готова к началу чемпионата.

У нас права на ошибку нет. Мы сейчас ведем переговоры с игроками с такими, которые с душой будут в команде и все полностью отдадут этой команде для решения задач. Мне самое главное, чтобы футболист, который вышел на поле, все свое здоровье, умение оставил на футбольном поле. Чтоб после игры смело могли смотреть друг другу в глаза. Омари Тетрадзе, главный тренер футбольного клуба «Уфа»

Одна из трансферных целей — создать конкуренцию на каждой позиции. Она уже обострилась во вратарской линии. Спустя три года в клуб вернулся Александр Беленов, который выступал за него с 2017-го по 2022-й. К голкиперу уже вернулась капитанская повязка: в тайном опросе среди команды он набрал чуть больше голосов, чем Александр Теняев, который стал вице-капитаном.

Он даже не изменился. Легендарная его форма с того еще сезона. Было очень прикольно, сейчас даже лучше, чем тогда было. Артём Минибаев, болельщик футбольного клуба «Уфа»

Сейчас в команде четыре новичка. Помимо Беленова, состав пополнили нигерийский нападающий Уильямс Чимези, защитник Евгений Шляков и нападающий Осман Минатулаев.

Чувствуем себя хорошо, надеемся, всё, что натренировали, воспроизведем в игру. Эмоциональный фон, надеюсь, поднимем своими победами. Футболисты качественные, надеюсь, укрепимся, как говорит главный тренер, и в новый путь, с новыми силами, в новый сезон. Евгений Шляков, защитник футбольного клуба «Уфа»

Новые лица и в руководстве клуба. На пост спортивного директора назначен Анзор Саная. Он пообещал: в течение трансферного окна «Уфу» пополнят еще несколько известных любителям футбола игроков.

Безусловно, мы нуждаемся в усилении, есть ряд позиций, которые не закрыты на сегодняшний день. Поэтому приложим все усилия, чтобы действительно эти трансферы порадовали болельщиков, которые будут приходить на стадион, смотреть на ребят и поддерживать команду. Анзор Саная, спортивный директор футбольного клуба «Уфа»