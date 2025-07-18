В Башкирии стали известны подробности гибели выпавшего из окна малыша

В Кумертау следственные органы выясняют обстоятельства гибели малолетнего ребенка, который выпал из окна квартиры на пятом этаже жилого дома на улице Гафури.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, утром 17 июля ребенок в возрасте 1 года и 10 месяцев остался дома с матерью. Женщина уснула, а в это время малыш забрался на подоконник, открыл окно и выпал из него. От полученных травм ребенок скончался.
Следователи совместно с сотрудниками полиции осмотрели место трагедии и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводятся допросы свидетелей и членов семьи погибшего, а также анализируются условия жизни семьи на предмет социально-бытовых факторов. Все обстоятельства происшествия находятся под контролем следствия.