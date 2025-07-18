В Башкирии стали известны подробности гибели выпавшего из окна малыша

В Кумертау следственные органы выясняют обстоятельства гибели малолетнего ребенка, который выпал из окна квартиры на пятом этаже жилого дома на улице Гафури.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, утром 17 июля ребенок в возрасте 1 года и 10 месяцев остался дома с матерью. Женщина уснула, а в это время малыш забрался на подоконник, открыл окно и выпал из него. От полученных травм ребенок скончался.