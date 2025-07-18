Эксперты назвали преимущества новой скоростной трассы в Башкирии

Эффект ощутят даже те, кто вообще не планирует пользоваться этой трассой. Как показывает практика, на такую дорогу уйдет довольно серьезная часть трафика, особенно грузового. Многие дороги просто разгрузятся. Даже если вы не собираетесь ехать в Москву, а вам просто хочется съездить к родственникам в другой город республики, то определенная часть дорог станет намного свободнее, с них уйдет большая часть грузовиков и транзитного трафика.

Олег Арефьев, транспортный эксперт