Эксперты назвали преимущества новой скоростной трассы в Башкирии

16 июля Президент России дал старт запуску скоростной дороги на участке федеральной трассы М-12, часть которой проходит через Башкирию. Эксперты назвали преимущества появления такой дороги для жителей региона и для развития экономики в целом.
Хочу отметить, что в плане логистики запуск трассы будет большим прорывом как для бизнеса, так и для людей. Могу сказать по нашему опыту – куда приходит качественная, востребованная дорога, туда приходит и жизнь, и инвестиции, и новые витки развития.Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ
Это уже четвертая подобная трасса, которая позволит нам развивать логистику, в кратчайшие сроки доставлять различную продукцию, товары, будет способствовать привлечению инвестиций в регион, даст серьезный импульс развитию экономики России.Олег Голов, член Совета Федерации
Эта дорога имеет огромное значение для республики. Из Уфы в Москву по новой трассе можно доехать в 1,5 раза быстрее, и значит больше туристов смогут приезжать в нашу республику. Участок построен в рекордные сроки в обход пяти населенных пунктов. Раньше федеральная трасса разрезала эти села, доставляя неудобства жителям. Но эта проблема решена.Наталья Орлова, депутат Госдумы
Президент открывает только самые главные, важные и крупные объекты. То, что за короткий срок в республике таких было два, недавно еще открыли корпус кардиоцентра, говорит о доверии и уважении к руководству республики, показатель того, что нам можно доверить сложные проекты и мы решим даже самые сложные поставленные задачи.Сергей Лаврентьев, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии, социологии и философии БАГСУ
Эффект ощутят даже те, кто вообще не планирует пользоваться этой трассой. Как показывает практика, на такую дорогу уйдет довольно серьезная часть трафика, особенно грузового. Многие дороги просто разгрузятся. Даже если вы не собираетесь ехать в Москву, а вам просто хочется съездить к родственникам в другой город республики, то определенная часть дорог станет намного свободнее, с них уйдет большая часть грузовиков и транзитного трафика.Олег Арефьев, транспортный эксперт
Развитие дорожной инфраструктуры приводит к улучшению связей между регионами, росту экономических показателей, упрощается логистика, развивается туризм, значит больше людей будет приезжать в нашу республику. В целом все это окажет положительное влияние на развитие Башкирии.Данияр Абдрахманов, председатель Общественной палаты РБ
Любой структурный проект дает возможности в плане инвестиционной привлекательности, привлечение финансов в республику. В первую очередь, это связано с увеличением товарооборота, особенно в таких ключевых секторах, как сельское хозяйство, торговля и производство продуктов питания. Также это дополнительно и рабочие места. То есть эту же дорогу нужно будет обслуживать, и сервисы обслуживания будут вдоль данной трассы.Марат Давлетшин, председатель Республиканской организации Башкирии Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Во время строительства многие наши мужчины трудились рука об руку наравне с рабочими из разных уголков России, набирались опыта, материально укрепляли семьи. Хватало тех, кто, пользуясь случаем, получал высокую зарплату, строил дом, покупал машину, учил детей. Это тоже очень важная работа. В целом строительство современной автомобильной магистрали даст много высокооплачиваемых рабочих мест, современных зон дорожного сервиса, быстрый и безопасный доступ к Москве, Нижнему Новгороду, Казани, Екатеринбургу, будет развиваться внутренний туризм. Одним словом, мы очень надеемся, что новая автомобильная дорога даст толчок развитию экономики района.Рушан Гареев, глава администрации Бураевского района
Дорога позволит нам развивать логистику, в короткие сроки поставлять различную продукцию, товары, будет помогать привлечению инвестиций в регион, даст серьезный толчок развитию экономики. Одним словом, новая дорога открывает новые возможности для района и республики и нас.Эдуард Кагарманов, заместитель главы администрации Дюртюлинского района
Фото: glavarb.ru