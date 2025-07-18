Полицейских из Башкирии наградили за спасение людей

Сотрудники МВД по Зианчуринскому району старший инспектор группы ДПС лейтенант полиции Ленар И. и стажер по должности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения рядовой полиции Анил А. помогли людям при пожаре. Полицейских наградили медалями «За смелость во имя спасения».

Во время патрулирования инспекторы заметили густой дым. Оказалось, на улице Октябрьской революции огнём охватило жилой дом. Они сразу вызвали экстренные службы и бросили на помощь. У дома полицейских встретила маленькая девочка, которая рассказала, что в помещении находится её семья. Инспекторы выбили окно – через проём они помогли эвакуироваться женщине с ребёнком. В доме ещё оставался мужчина без сознания. Один из полицейских попал внутрь и вытащил пострадавшего через окно, передав мужчину своему товарищу. Также инспекторы успели отодвинуть от горящего дома автомобиль семьи.