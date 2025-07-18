Трасса М-12 даст толчок туризму в Башкирии

Трасса М-12 даст толчок туризму и повысит уровень безопасности на дорогах республики. Новая скоростная четырехполосная дорога Дюртюли — Ачит протяженностью 275 км в составе автомагистрали М-12 проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. На республику пришлось 140 километров. Участок пролегает через три района: Дюртюлинский, Бураевский и Татышлинский. Были построены и мосты. Среди них переправа через реку Белая. Строители использовали уникальные технологии, по которым в стране возведено всего несколько мостов.

Данная трасса, она, конечно, в первую очередь обеспечит безопасность дорожного движения в нашей республике. Трасса оснащена по последнему слову техники, для того чтобы спокойно двигаться 100-120 км/ч.

Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Куда комфортнее станет посещение Башкортостана и для туристов. Также министерством предпринимательства и туризма сейчас разрабатывается новая региональная программа «Золотое кольцо Башкортостана», куда включены три района республики, по которым проходит трасса.

Сейчас мы занимаемся тем, что подыскиваем как раз по этой трассе территории, где могли бы создать комфортные условия для кемпингов или автокемпингов.

Алиса Гибадуллина, заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
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