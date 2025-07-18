Трасса М-12 даст толчок туризму в Башкирии

Трасса М-12 даст толчок туризму и повысит уровень безопасности на дорогах республики. Новая скоростная четырехполосная дорога Дюртюли — Ачит протяженностью 275 км в составе автомагистрали М-12 проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. На республику пришлось 140 километров. Участок пролегает через три района: Дюртюлинский, Бураевский и Татышлинский. Были построены и мосты. Среди них переправа через реку Белая. Строители использовали уникальные технологии, по которым в стране возведено всего несколько мостов.