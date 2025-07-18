В Уфе водитель маршрутки отказался принимать карту «Алга» у пенсионерки

Обычная поездка на маршрутке по городу обернулась для уфимки Татьяны Щекляевой стрессом и, как следствие, высоким давлением. Водитель частного маршрута №249 отказался принять оплату социальной картой «Алга», грубил пенсионерке и не оставил на нужной остановке.

Даже сейчас, спустя пару дней, Татьяна Сергеевна не может понять причины такого отношения. Обычная поездка на маршрутке обернулась для неё сильным стрессом. Как итог — высокое давление.

Инцидент произошел на автобусе 249-го маршрута. Водитель транспорта отказался принимать платеж по социальной карте «Алга», на которой, по словам пенсионерки, деньги были. Карту обратно не вернул, на остановке не выпустил. Женщине помогла неравнодушная пассажирка, оплатив проезд наличными. Позже от переживаний пенсионерке понадобилась помощь врача.

Причину такого поведения пытались выяснить у частного перевозчика, которому принадлежит данный маршрут. Но разговаривать со съемочной группой сотрудники отказались, ссылаясь на то, что руководство за границей, а уполномоченные комментировать отказались – в отпусках. По телефону сообщили, что водитель отстранен от маршрута, но информация не подтверждена. Об инциденте узнали и в администрации города.

Стоит отметить, что по закону перевозчики обязаны принимать оплату, используя терминал. На деле некоторые водители частных маршрутов в Уфе по-прежнему требуют только наличные или онлайн-перевод по номеру телефона, а за желание оплатить социальной картой «Алга» могут нагрубить и высадить даже детей.