Уфимец лишился автомобиля за пьяную езду

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

По данным прокуратуры республики , в октябре 2024 года мужчину за рулем автомобиля «Lada 213100» остановили инспекторы ГАИ. Они выявили у него признаки алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за подобное.