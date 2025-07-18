Уфимец лишился автомобиля за пьяную езду

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.
По данным прокуратуры республики , в октябре 2024 года мужчину за рулем автомобиля «Lada 213100» остановили инспекторы ГАИ. Они выявили у него признаки алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за подобное.
Обвиняемый признал свою вину. Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на два года. Автомобиль изъяли в пользу государства.