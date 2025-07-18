Родители бойца СВО из Башкирии получили благодарственное письмо за сына

Семья Насыровых из села Сатаево Миякинского района получила благодарственное письмо от командования воинской части. В письме выразили признательность родителям за воспитание сына, который уже два года служит в зоне специальной военной операции.
Военнослужащий с позывным «Сват» добровольно отправился на передовую в апреле 2023 года. Его решение стало результатом крепких семейных ценностей, которые привили ему родители, воспитывающие пятерых детей. В их семье всегда ценились трудолюбие, отзывчивость и любовь к Родине.
С детства «Сват» проявлял целеустремленность: учился на отлично, занимался спортом, окончил музыкальную школу и получил высшее образование. Сейчас вместе с супругой он воспитывает троих детей, являясь для них примером мужества и ответственности.
В ходе боевых действий боец не раз проявлял героизм и стойкость, дважды был ранен. В настоящее время он ветеран боевых действий, награжденный медалями Жукова и «За отвагу».
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Октябрь».