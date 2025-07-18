Трасса Дюртюли — Ачит: новые возможности для туризма и экономики Башкирии

Сократит движение в пути и обеспечит безопасность. Уже третий день, как автомобилисты начали пользоваться новой скоростной четырехполосной автотрассой Дюртюли — Ачит протяженностью 275 км. Она входит в состав автомагистрали М-12 «Москва — Екатеринбург» и проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Строительство крупной транспортной артерии скажется на безопасности и качестве поездок и не только, говорят эксперты.

275 км бесшовного полотна — а это значит, без единого светофора. И 140 км из них приходятся на территорию Башкортостана. Четырехполосная скоростная магистраль — один из самых крупных дорожных проектов в стране.

Новый участок трассы М-12 проходит через три района республики: Бураевский, Татышлинский, Дюртюлинский. Муниципалитеты уже строят планы благодаря логистическим возможностям. Перед аграриями открываются новые направления для реализации продукции. Эксперты считают, что запуск трассы положительно скажется на экономике муниципалитетов.

Любой структурный проект дает возможности в плане инвестиционной привлекательности, привлечение финансов в республику. В первую очередь, это связано с увеличением товарооборота, особенно в таких ключевых секторах, как сельское хозяйство, торговля и производство продуктов питания. Также это дополнительно и рабочие места. То есть эту же дорогу нужно будет обслуживать, и сервисы обслуживания будут вдоль данной трассы. Марат Давлетшин, член общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.

А создание многофункциональных сервисов — это уже дополнительные поступления в бюджет. Открытие трассы скажется и на загруженной дороге М-5.

Данная трасса, она, конечно, в первую очередь обеспечит безопасность дорожного движения в нашей республике. Трасса оснащена по последнему слову техники, для того чтобы спокойно двигаться 100-120 км/ч. Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Куда комфортнее станет посещение Башкортостана и для путешественников. Министерством предпринимательства и туризма сейчас, кстати, разрабатывается новая региональная программа «Золотое кольцо Башкортостана», куда как раз включены три района республики, по которым проходит трасса.

Ещё в декабре после реконструкции был открыт 65-километровый участок М-7, который стал частью М-12. В общей сложности Башкортостан получил 205 километров новой комфортной дороги.