Шиханы Башкирии могут войти в список ЮНЕСКО

Башкирские шиханы могут войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО летом следующего года. Голосование состоится в Италии. Об этом рассказал первый вице-премьер Правительства Урал Кильсенбаев во время пресс-конференции, посвященной недавнему триумфу Башкортостана — включению в список всемирного наследия пещеры Шульган-Таш.

Сейчас специалисты готовят номинационное досье. В августе его рассмотрят международные эксперты, которые приедут в республику. Также, как рассказал вице-премьер, осенью может решиться и судьба геопарка.

Включение в список Всемирного наследия влечет за собой дополнительную ответственность и ограничения. В частности, власти должны улучшать инфраструктуру и обеспечивать сохранность объектов. Однако это не означает их полное закрытие. В тот же Шульган-Таш доступ туристов не запрещен.