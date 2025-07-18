В Уфе идёт реконструкция парка имени Ленина

На благоустройство уфимского парка имени Ленина ушло два месяца. Сейчас там в самом разгаре стройка. Особого внимания требует реконструкция объекта культурного наследия. За ходом работ следит специальная рабочая группа, созданная по поручению Радия Хабирова. С мероприятиями по реконструкции сегодня ознакомились и журналисты.

Парк имени Ленина напоминает большую строительную площадку. Работа здесь кипит с утра до вечера. Подрядчики стараются максимально использовать погожие дни. В первую очередь взялись за обновление лесного фонда, валят старые деревья, высаживают новые.

Парк им. Ленина — один из старейших в республике, он был открыт в середине 19 века. Первоначально зеленая зона носила имя ее основателя Ушакова, затем — Матросова, а теперь уже — вождя пролетариата. Парк площадью 7 гектаров напоминает музей под открытым небом. Здесь находятся памятники, могилы героев Гражданской войны и другие мемориальные комплексы. Последний раз капитальный ремонт общественной территории проводили в 80-х годах.

Парк обновят полностью. Проложат современные инженерные сети, установят освещение, появится и детская игровая площадка. Здесь будут работать точки быстрого питания. Обновят дорожное покрытие. За ходом работ следит специальная наблюдательная группа.

В парк будет обустроен вход со стороны улиц Заки Валиди и Тукая. Там же появится и туристический павильон. Все работы контролирует и глава республики, который нередко выходит на территорию стройплощадки из соседнего здания администрации. По его словам, перед строителями поставлена задача создать лучшую площадку отдыха, открытие которой запланировано на День Республики в следующем году.

Парк имени Ленина в Уфе исключительно важный для республики, для наших жителей. С ним связана история Башкортостана. Но он давно нуждался в масштабной реконструкции. Поменяем инженерные сети, обновим плитку. Важно, что мы сохраним здесь всю природу. Строители уберут часть стихийно посаженных кустарников, а все деревья мы оставим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан