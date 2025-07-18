Жительница Уфы помогает пенсионерке выжить в доме с криминальным прошлым

Жительница Уфы наткнулась на одинокую пенсионерку, которая живет в невыносимых условиях, и помогает чем может: продуктами, уборкой и даже приобрела мобильный телефон. Савия Шафикова ютится в своем частном доме. Там царит антисанитария, частыми гостями бывают лица без определенного места жительства. Ей разбили телевизор, украли деньги, в её жилом здании и вовсе однажды произошло двойное убийство.
Разбитый телевизор, сломанные телефоны и помятая дверь. В этом полуразрушенном доме живет Савия Шафикова. В комнатах и на кухне царит антисанитария. По стенам ползают тараканы. Два месяца, как говорит, живет без электричества. Принимала у себя и квартирантов, которые приводили в дом незнакомых людей с уголовным прошлым.
В том числе и деньги. Адрес её дома и вовсе фигурировал в криминальной сводке. В этой комнате до сих пор предположительно остались следы застывшей крови на потолке и стенах. По словам бабушки, здесь произошло двойное убийство. Вероятно, преступник до смерти забил молотком мужчину и женщину.
Пенсионерке 77 лет. Большую часть жизни, говорит, работала продавцом. Воспитала двух дочерей. Младшая умерла несколько лет назад. Она в основном и помогала вести хозяйство Савии Фазыловны. С возрастом ей стало тяжело передвигаться. Недавно у нее врачи диагностировали внутричерепное кровоизлияние в мозг.
В свободное время Полина Мухамедьярова старается как можно чаще навещать Савию Шафикову. Девушка не могла остаться в стороне, когда увидела плачущую пенсионерку у магазина. Женщина поведала неравнодушной уфимке, что у неё нет средств к существованию.
На пенсионерку обратили внимание и социальные работники. Они говорят, Савия Шафикова нуждается в психологической и медицинской помощи.
На предложение пожить в пансионате Савия Шафикова отказалась. По словам пенсионерки, старшая дочь навещает её. Связались со старшей дочерью Савии Шафиковой. Она подчеркнула в разговоре, что приезжает к своей маме и следит за ней. После приезда нашей съёмочной группы Савию Шафикову посетила старшая дочь, которая также вышла на связь с Полиной Мухамедьяровой. И пообещала ей вернуть деньги, потраченные на продукты и другие расходы для матери.