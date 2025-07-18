Жительница Уфы помогает пенсионерке выжить в доме с криминальным прошлым

Жительница Уфы наткнулась на одинокую пенсионерку, которая живет в невыносимых условиях, и помогает чем может: продуктами, уборкой и даже приобрела мобильный телефон. Савия Шафикова ютится в своем частном доме. Там царит антисанитария, частыми гостями бывают лица без определенного места жительства. Ей разбили телевизор, украли деньги, в её жилом здании и вовсе однажды произошло двойное убийство.

Разбитый телевизор, сломанные телефоны и помятая дверь. В этом полуразрушенном доме живет Савия Шафикова. В комнатах и на кухне царит антисанитария. По стенам ползают тараканы. Два месяца, как говорит, живет без электричества. Принимала у себя и квартирантов, которые приводили в дом незнакомых людей с уголовным прошлым.

Стали пить, воровать. У меня с морозильника камеру украли. Сейчас я ничего не могу класть, всё, что есть, всё воровали. Савия Шафикова

В том числе и деньги. Адрес её дома и вовсе фигурировал в криминальной сводке. В этой комнате до сих пор предположительно остались следы застывшей крови на потолке и стенах. По словам бабушки, здесь произошло двойное убийство. Вероятно, преступник до смерти забил молотком мужчину и женщину.

Пенсионерке 77 лет. Большую часть жизни, говорит, работала продавцом. Воспитала двух дочерей. Младшая умерла несколько лет назад. Она в основном и помогала вести хозяйство Савии Фазыловны. С возрастом ей стало тяжело передвигаться. Недавно у нее врачи диагностировали внутричерепное кровоизлияние в мозг.

В свободное время Полина Мухамедьярова старается как можно чаще навещать Савию Шафикову. Девушка не могла остаться в стороне, когда увидела плачущую пенсионерку у магазина. Женщина поведала неравнодушной уфимке, что у неё нет средств к существованию.

Я пришла, честно говоря, в такой ужас, что человек в таком преклонном возрасте, 77 лет, живет в одиночестве, никому не нужной. Купила симку, телефон, корм кошачий купила, кошечки бегают. С подругой приехали, убрали крапиву, кусты малины, вишни, здесь вот деревья спилили. По мере возможностей, конечно, поможем, чем еще попросит человек, в таком состоянии нельзя оставлять. Полина Мухамедьярова

На пенсионерку обратили внимание и социальные работники. Они говорят, Савия Шафикова нуждается в психологической и медицинской помощи.

Признали её нуждающейся в социальном обслуживании, теперь к ней будет ходить наш соцработник помогать, но и в дальнейшем будем её опекать. Гульнара Хамидуллина, специалист по социальной работе Республиканского центра социального обслуживания населения