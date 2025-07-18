В Башкирии проходит международная велогонка «Тур России»

Башкортостан принимает международную многодневную гонку по велоспорту «Тур России». В ней принимают участие сильнейшие спортсмены из России, Казахстана и Беларуси. Пятый этап соревнований прошел в Чишминском районе. Велогонка стартовала в селе Кляшево, а её маршрут пролегал через территорию четырёх сельсоветов до деревни Арово и обратно.