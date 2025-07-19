Ночные заморозки и жара до +28°С: синоптики Башкирии рассказали о погоде

По данным синоптиков Башгидромета, сегодня, 19 июля, осадков не предвидится. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11°C, а днем поднимется до +20, +25°C.

Ночью в северных и горных районах республики ожидаются заморозки в воздухе и поверхности почвы до 0, -1°C.

В воскресенье, 20 июля, также без осадков. Ветер сменит направление с северного на южный, при этом будет слабым ночью и умеренным днем. Температура ночью останется в пределах +5, +10°C, с заморозками в северных и горных районах. Днем — до +23 +28°C.