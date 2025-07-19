Под Уфой нашли раненого птенца краснокнижного орла-могильника

Накануне сотрудники реабилитационного центра диких животных «Пин и Пуф» получили звонок от очевидцев, которые сообщили о травмированной птице, лежащей на дороге возле населённого пункта в Уфимском районе.

Первоначально в центре предположили, что это канюк, однако при осмотре выяснилось — это птенец редкого орла-могильника, который ещё не полностью оперился и не умеет летать. Появление птенца в этой местности остаётся неясным — в окрестностях гнёзд этих птиц не наблюдалось.