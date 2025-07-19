В Уфе за сутки зарегистрировали 41 ДТП

За последние сутки в Уфе произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых пострадали три человека.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 366 нарушений правил дорожного движения. Среди них: 46 нарушений, связанных с непристёгнутыми ремнями безопасности; 15 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам; 13 нарушений правил перевозки детей; и 30 пешеходов нарушили ПДД.