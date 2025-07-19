В Уфе задержали 19-летнего водителя «Лексуса»

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали 19-летнего водителя, управлявшего автомобилем «Лексус» без водительского удостоверения. Инцидент произошел 18 июля на парковке отдела регистрации автотранспорта на Индустриальном шоссе, 42/2.

При проверке выяснилось, что молодой человек не имел водительских прав. Кроме того, его автомобиль был оборудован красными световыми приборами, что запрещено правилами эксплуатации транспортных средств.

Автомобиль был помещен на спецстоянку. В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортом без водительского удостоверения, эксплуатацию авто с запрещенными световыми приборами и отсутствие страховки.