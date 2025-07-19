В Уфе задержали 19-летнего водителя «Лексуса»

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали 19-летнего водителя, управлявшего автомобилем «Лексус» без водительского удостоверения. Инцидент произошел 18 июля на парковке отдела регистрации автотранспорта на Индустриальном шоссе, 42/2.

Фото №1 - В Уфе задержали 19-летнего водителя «Лексуса»

При проверке выяснилось, что молодой человек не имел водительских прав. Кроме того, его автомобиль был оборудован красными световыми приборами, что запрещено правилами эксплуатации транспортных средств.

Автомобиль был помещен на спецстоянку. В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортом без водительского удостоверения, эксплуатацию авто с запрещенными световыми приборами и отсутствие страховки.

Фото: ГАИ Уфы.

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