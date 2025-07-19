В Башкирии спасатели помогли заблудившемуся грибнику

Во время рейда на реке Юрюзань вблизи деревни Новые Каратавлы Салаватского района спасатели Госкомитета Башкирии по ЧС заметили на противоположном берегу мужчину, звавшего на помощь.

Им оказался 40-летний житель Челябинской области, который отправился в лес за грибами, но слишком далеко ушел от деревни. Оказавшись у реки, он увидел спасателей и попросил помочь перебраться на другой берег.

К счастью, мужчина не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели напоминают о необходимости сообщать родным о своих маршрутах, брать с собой заряженный телефон и воду, а также не удаляться далеко от знакомых мест.