В Башкирии с начала купального сезона утонуло почти 50 человек

Около полусотни человек погибли на воде в Башкортостане с начала купального сезона. Причина гибели заключается в том, что люди не соблюдают правила безопасности при купании. Смертность на водоемах происходит и по причине употребления алкоголя, а также выбора места отдыха на необорудованных пляжах. Спасатели по всей республике активно патрулируют акватории рек и озёр, раздают памятки жителям и объясняют, как себя уберечь, следят за тем, чтобы люди выбирали безопасные зоны, а водители катеров имели спасжилеты.

Череда трагедий на воде в этом месяце буквально захлестнула всю республику. На озере Яктыкуль водитель гидроцикла лоб в лоб столкнулся с катером. Удар был такой силы, что мужчина на скоростном транспорте получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи. Известно, что удостоверения для управления гидроциклом погибший не имел.

В том числе и в выходные дни спасатели активно патрулируют акваторию реки Белой, а также озёр в южной части Уфы. Они проверяют, есть ли отдыхающие на необорудованных пляжах. Если они там есть, они подплывают к ним и объясняют правила безопасности на воде. В том числе и тем, кто решил ранним утром поплавать на лодке и порыбачить. Из-за сильного течения мужчины стараются не отплывать далеко от берега.

Чтобы даже если что-то случится, мы могли сразу до берега доплыть. Ну и, конечно, алкоголь не пьем на воде – обязательное условие, потому что вода не терпит пьяных людей. Вадим Валиев

В первую очередь за трезвость, остальное как бы внимание друг за другом. Константин Грамма

При патрулировании спасатели делают замечания нетрезвым отдыхающим. Следят за тем, чтобы не разводили костры вдоль береговой линии. Призывают родителей не оставлять без присмотра своих детей.

Если ребенок идёт в воду купаться, желательно заходить с ним и находиться с ним рядом в воде, пока ребенок отдыхает, играет. Потому что к каждому отдыхающему спасателя не приставишь, а это ответственность на родителях в большей части. Сергей Иванов, начальник поисково-спасательного подразделения Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Цель таких рейдов – освежить память отдыхающим, чтобы в сложной ситуации они первыми могли прийти на помощь к тонущему человеку.

Сначала позвонить в МЧС – это первое, чтобы приехали. Вторые действия – попытаться самому, я вытаскивал людей тоже. Тонули у нас на озере, вытащил. Я думаю, человек сам должен думать головой, чем лезть в воду. Константин Васюра

С начала купального сезона в Башкортостане на воде погибли около 50 человек. В их числе пять несовершеннолетних.

Загорят, согреются, идут на пляж, точнее, на воду, и происходит судорога у них – это первая причина. Вторая причина – люди в алкогольном опьянении идут на спор переплыть пруд, не учитывают свои силы, и остаются в воде. За июнь было проведено 303 профилактических рейда. За июль – 110. Эльдар Гарифуллин, заместитель начальника центрального поисково-спасательного отряда Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям