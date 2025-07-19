В Башкирии с начала купального сезона утонуло почти 50 человек

Около полусотни человек погибли на воде в Башкортостане с начала купального сезона. Причина гибели заключается в том, что люди не соблюдают правила безопасности при купании. Смертность на водоемах происходит и по причине употребления алкоголя, а также выбора места отдыха на необорудованных пляжах. Спасатели по всей республике активно патрулируют акватории рек и озёр, раздают памятки жителям и объясняют, как себя уберечь, следят за тем, чтобы люди выбирали безопасные зоны, а водители катеров имели спасжилеты.
Череда трагедий на воде в этом месяце буквально захлестнула всю республику. На озере Яктыкуль водитель гидроцикла лоб в лоб столкнулся с катером. Удар был такой силы, что мужчина на скоростном транспорте получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи. Известно, что удостоверения для управления гидроциклом погибший не имел.
В том числе и в выходные дни спасатели активно патрулируют акваторию реки Белой, а также озёр в южной части Уфы. Они проверяют, есть ли отдыхающие на необорудованных пляжах. Если они там есть, они подплывают к ним и объясняют правила безопасности на воде. В том числе и тем, кто решил ранним утром поплавать на лодке и порыбачить. Из-за сильного течения мужчины стараются не отплывать далеко от берега.
При патрулировании спасатели делают замечания нетрезвым отдыхающим. Следят за тем, чтобы не разводили костры вдоль береговой линии. Призывают родителей не оставлять без присмотра своих детей.
Цель таких рейдов – освежить память отдыхающим, чтобы в сложной ситуации они первыми могли прийти на помощь к тонущему человеку.
С начала купального сезона в Башкортостане на воде погибли около 50 человек. В их числе пять несовершеннолетних.
Избежать трагедий можно, говорят спасатели. Прежде всего выбирать официальные пляжи. Сейчас их в Башкортостане почти 200. Главное – следить друг за другом и не терять бдительности даже на отдыхе.