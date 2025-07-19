В Башкирии снизился показатель смертности

Общий показатель смертности за шесть месяцев 2025 года по сравнению с первым полугодием прошлого снизился на 5%, а младенческой – на 10%. Такие цифры озвучили на выездном заседании коллегии Министерства здравоохранения Башкортостана в Бурзянском районе. На мероприятии обсудили реализацию национальных и федеральных проектов. В рамках рабочей поездки участники коллегии ознакомились с материально-технической базой Бурзянской центральной районной больницы.
Давление неразрывно связано с ясным взглядом на мир – гипертония незаметно сажает зрение. Почти полвека своей жизни Василя Кагарманова посвятила медицине: успела поработать и педиатром, и терапевтом. Уже много лет она единственный офтальмолог Бурзянского района. И пациентов своих в третьем поколении, и их диагнозы знает уже наизусть.
Основным инструментом по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний остаются диспансеризация и профилактические медосмотры, отметили на встрече. За полгода их прошел уже почти миллион человек. Свою лепту в своевременную диагностику вносит и ежегодный «Поезд здоровья». С начала акции специалисты провели свыше 90 тысяч проверок. А с прошлого года в республике реализуется проект по повышению результативности первичной медико-санитарной помощи.
Приоритетное направление – снижение показателя смертности населения. По сравнению с этим же периодом прошлого года он уменьшился на 5%. Младенческая смертность – на 10%. Как отметил Айрат Рахматуллин, у медиков есть четкое представление, чем болеют отдельные категории людей, и все силы будут направлены на оздоровление жителей Башкортостана.
С этого года в республике стартовал новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на увеличение долголетия людей до 78 лет к 2030 году. На модернизацию первичного звена здравоохранения в этом году выделили свыше 5 млрд рублей. Так, появятся шесть поликлиник в Благовещенске, Янауле, Учалах, а также в селах Аскарово, Аскино и Бакалы.
Также капремонты проведут в девяти объектах здравоохранения, а к концу года возведут 134 новых ФАПа. Наш регион лидирует в ПФО по количеству установленных модульных пунктов – их уже больше 360.
Также в республике за время работы оперштаба по лекобеспечению внедрена служба медпомощников: в каждой организации есть сотрудники, которые индивидуально сопровождают льготников, ежедневно обрабатывают десятки обращений по доставке лекарств и разъяснению порядка их получения.
Сейчас Башкортостан – один из регионов-лидеров цифровой трансформации в сфере здравоохранения. На платформе «МосМедИИ» подключено больше 70 учреждений, с помощью искусственного интеллекта обработано свыше 100 тысяч исследований. Это позволяет не только повысить точность и скорость диагностики, но и освободить врачей от рутинной работы, чтобы они могли уделять больше времени пациентам. Цифровые технологии, наряду с самоотверженным трудом медиков и вниманием к каждому пациенту, становятся залогом здоровья и долголетия. К этому и движется система здравоохранения республики.