В Башкирии снизился показатель смертности

Общий показатель смертности за шесть месяцев 2025 года по сравнению с первым полугодием прошлого снизился на 5%, а младенческой – на 10%. Такие цифры озвучили на выездном заседании коллегии Министерства здравоохранения Башкортостана в Бурзянском районе. На мероприятии обсудили реализацию национальных и федеральных проектов. В рамках рабочей поездки участники коллегии ознакомились с материально-технической базой Бурзянской центральной районной больницы.

Давление неразрывно связано с ясным взглядом на мир – гипертония незаметно сажает зрение. Почти полвека своей жизни Василя Кагарманова посвятила медицине: успела поработать и педиатром, и терапевтом. Уже много лет она единственный офтальмолог Бурзянского района. И пациентов своих в третьем поколении, и их диагнозы знает уже наизусть.

Другие ведь врачи, например, терапевты – 2 тыс. человек на одного терапевта, педиатр тоже – 1,5 тыс. на одного, а у меня 17 тыс. населения и дети. Заходит месячный ребенок и 97-летний сопровождающий, всем надо угодить, всех надо успокоить. Мы очень слаженно работаем с белорецким офтальмологом, я отправляю больных со всеми готовыми анализами и заключениями, они берут на операцию, делают и приходят. Так рада я за них, больные у меня уже как родные. Василя Кагарманова, врач-офтальмолог Бурзянской центральной районной больницы

Основным инструментом по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний остаются диспансеризация и профилактические медосмотры, отметили на встрече. За полгода их прошел уже почти миллион человек. Свою лепту в своевременную диагностику вносит и ежегодный «Поезд здоровья». С начала акции специалисты провели свыше 90 тысяч проверок. А с прошлого года в республике реализуется проект по повышению результативности первичной медико-санитарной помощи.

По нацпроекту мы получили один автомобиль сегодня, это «Лада Гранта», оно для транспортировки лежачих, тяжелых и средне-тяжелых пациентов, инвалидов. Мы будем его использовать с целью транспортировки в наши учреждения из трудноотдаляемых территорий, либо с целью транспортировки пациентов на уровне 2-3 больниц наших. Тимур Насыров, главный врач Бурзянской центральной районной больницы

Приоритетное направление – снижение показателя смертности населения. По сравнению с этим же периодом прошлого года он уменьшился на 5%. Младенческая смертность – на 10%. Как отметил Айрат Рахматуллин, у медиков есть четкое представление, чем болеют отдельные категории людей, и все силы будут направлены на оздоровление жителей Башкортостана.

С этого года в республике стартовал новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на увеличение долголетия людей до 78 лет к 2030 году. На модернизацию первичного звена здравоохранения в этом году выделили свыше 5 млрд рублей. Так, появятся шесть поликлиник в Благовещенске, Янауле, Учалах, а также в селах Аскарово, Аскино и Бакалы.

Также капремонты проведут в девяти объектах здравоохранения, а к концу года возведут 134 новых ФАПа. Наш регион лидирует в ПФО по количеству установленных модульных пунктов – их уже больше 360.

Система на это настроена. Определенные задачи своим коллегам поставил. И работа с кадрами – это важно, потому что сейчас, вы знаете, идет выпуск и медицинского университета и наших колледжей, и конечно, молодые специалисты должны все прийти работать в систему здравоохранения Республики Башкортостан – это первая большая задача. И дальше будем реализовывать национальные проекты, у нас есть определенная точка отсчета – 31 декабря 2025 года, к этой точке мы должны подвести все итоги. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Также в республике за время работы оперштаба по лекобеспечению внедрена служба медпомощников: в каждой организации есть сотрудники, которые индивидуально сопровождают льготников, ежедневно обрабатывают десятки обращений по доставке лекарств и разъяснению порядка их получения.

Бывают случаи, когда пациенту выписан рецепт, а препарат, например, находится на складе Башфармации, и мы должны его доставить до центральной районной больницы, и в этот период времени как раз медицинский помощник разбирает, рассматривает эти вопросы и оперативно решает по лекарственному обеспечению. Елена Галимуллина, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан