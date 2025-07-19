УУНиТ получил грант на обновление научной инфраструктуры

Резидент Межвузовского кампуса получил 202 миллиона рублей на обновление научной инфраструктуры. Министерство науки и высшего образования России поддержало программу развития Центра коллективного пользования научным и технологическим оборудованием «Нанотех» Уфимского университета науки и технологий. Поддержку в виде субсидии на обновление материально-технической базы получают организации, которые проводят научные исследования и разработки.

На этом оборудовании проверяют не только прочность и практичность материалов, но и разрабатывают уникальные технологии. Уфимский университет получил грант на развитие научной инфраструктуры, его направят на обновление техники и материалов.

По оценке экспертов Минобрнауки, заявка Уфимского университета была размещена на 21-м месте рейтинга из более чем 250 участников. Грант также направлен на обновление лабораторных помещений и комплексную поддержку научных сотрудников. Обновление приборной базы и оснащение высокотехнологичным оборудованием обеспечит достойные условия работы ученым, в которых они смогут генерировать уникальные идеи.

Также планируется создать специализированную лабораторию, в ней будут испытывать материалы при экстремальных температурах, улучшать электронный микроскоп и развивать компетенции в области технологий для керамических материалов. Обновленная инфраструктура центра будет доступна для студентов университета и индустриальных партнеров.