В Башкирии прошёл всероссийский слёт любителей авиации

Всероссийский слёт любителей авиации собрал более 7 тысяч человек. Праздник прошел в Кушнаренковском районе на аэродроме «Первушино» и над ним. Десятки пилотов продемонстрировали свое мастерство в воздушной программе. В этом году организаторы приготовили для зрителей особенный подарок в честь 80-летия Великой Победы.

Так выглядела учебная парта пилотов 30-40 годов. ПО-2, названный так по первым буквам фамилии его разработчика Поликарпова, создавался для первоначального обучения лётчиков. И тогда ещё никто не догадывался, какая судьба будет ему уготована.

Сейчас у него уже другая задача, такая же, как и у пилота Евгения Смирнова, – сохранить самолёт в память о тех, кто сидел за штурвалами тысяч механических птиц в годы войны. Этот экземпляр был выпущен в 42-м в Казани на эвакуированном из Ленинграда заводе. И именно его полётом, кстати, могли наслаждаться зрители Парада Победы в Уфе.

А это в воздух взмывает самолёт-амфибия «Борей». Он способен садится как в поле, так и в труднодоступных местах: на узких таежных реках или небольших озерах. Делают в Самаре. За штурвалом девушка. Наталья Дмитриева безоговорочно влюблена в малую авиацию.

Десятки самолетов и вертолётов в небе показывают фигуры высшего пилотажа. Моментами у зрителей замирают сердца, кажется, что вот-вот воздушное судно коснётся земли, но пилоты просто заставляют публику понервничать.

Последние тоже заставили зрителей за них попереживать. Парашютисты продемонстрировали точечную посадку. Ювелирное мастерство. Но сегодня, как говорят мастера, погода благоволила.

Слёт проходит уже в 19-й раз. А в следующем году двойная юбилейная дата – 20-е авиашоу и 15 лет аэродрому «Первушино».