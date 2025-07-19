В Уфе выявили победителей велогонки «Тур России»

Уфа приняла заключительный этап международной многодневной велогонки «Тур России». Участие приняли 119 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси.
Стартовали и финишировали участники в парке Победы, а сама дистанция пролегала по улицам Комарова, Первомайской и на территории спорткомплекса «Биатлон». Всего велогонщики преодолели 120 километров.
Победителем «Тура России» стал Ильяс Садыков из Москвы, немного не хватило до победы Сергею Куликову из Новосибирской области, а третьим финишировал Даниил Мальцев из Москвы.