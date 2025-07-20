В Уфе едва не утонул в реке 13-летний подросток

Накануне вечером в Уфе спасли 13-летнего мальчика, который тонул в реке Уфимке. Как сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС, информация о происшествии поступила в центр обработки вызовов Системы-112.
К счастью, рядом оказались очевидцы, которые смогли вытащить ребенка из воды. После осмотра врачами подростка отпустили домой.
Спасатели напоминают: всегда следите за детьми у воды, выбирайте только разрешенные места для купания и обязательно обучайте детей правилам безопасности на воде. При любых происшествиях немедленно звоните по номеру 112.