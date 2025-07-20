В Башкирии при падении из окна едва не погиб ребенок

Накануне в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в Нефтекамске с четвертого этажа жилого дома выпал двухлетний мальчик.

Фото №1 - В Башкирии при падении из окна едва не погиб ребенок

Как сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС, ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, важно соблюдать правила безопасности: не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, не ставить рядом с окнами мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник, использовать специальные блокираторы для окон. Не следует полагаться на москитные сетки, так как они не выдерживают вес ребенка.

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