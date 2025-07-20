В Башкирии при падении из окна едва не погиб ребенок

Чтобы предотвратить несчастные случаи, важно соблюдать правила безопасности: не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, не ставить рядом с окнами мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник, использовать специальные блокираторы для окон. Не следует полагаться на москитные сетки, так как они не выдерживают вес ребенка.