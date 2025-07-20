В Башкирии задержали пьяную автоледи с ребенком в салоне

В Архангельском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвую женщину, управлявшую автомобилем «Hyundai Creta» с ребенком в салоне. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

В дежурную часть ГАИ поступило сообщение от неравнодушного гражданина, обеспокоенного состоянием водителя, двигавшегося перед ним.

На основании этой информации инспекторы остановили «Hyundai Creta», за рулем которого находилась 47-летняя жительница Белорецкого района. Полицейские предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 0,436 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении женщины составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.