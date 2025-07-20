В Башкирии нашли тело рыбака, который пропал 3 дня назад

В Чишминском районе обнаружили тело 85-летнего рыбака, пропавшего три дня назад. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото №1 - В Башкирии нашли тело рыбака, который пропал 3 дня назад

По словам родственников, пенсионер отправился на рыбалку к реке Дёма 17 июля, недалеко от своего дачного участка в СНТ «Здоровье». Мужчина планировал переплыть реку, чтобы добраться до озера, однако домой не вернулся.

20 июля спасатели нашли тело пожилого человека вблизи деревни Новомихайловка. Погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.

Фото: МЧС по РБ.

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