В Башкирии нашли тело рыбака, который пропал 3 дня назад

В Чишминском районе обнаружили тело 85-летнего рыбака, пропавшего три дня назад. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По словам родственников, пенсионер отправился на рыбалку к реке Дёма 17 июля, недалеко от своего дачного участка в СНТ «Здоровье». Мужчина планировал переплыть реку, чтобы добраться до озера, однако домой не вернулся.