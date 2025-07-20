Башкирию и Урал соединила новая скоростная трасса

Сократит движение в пути и обеспечит безопасность. Автомобилисты начали пользоваться новой скоростной четырехполосной автотрассой Дюртюли — Ачит протяженностью 275 км. Она входит в состав автомагистрали М-12 «Москва — Екатеринбург» и проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Строительство крупной транспортной артерии скажется на безопасности, качестве поездок и не только, говорят эксперты.

Новый участок трассы М-12 Дюртюли-Ачит протяженностью 275 км связывает Поволжье и Урал. Строительство началось в 2022 году. Чтобы завершить его за короткий срок, в пик работ было задействовано более 5,5 тысяч человек. И именно дорожники открывают движение. Старт движению в режиме видеоконференции дал президент Владимир Путин.

Из 275 км нового участка 140 проходят по территории Башкортостана, затрагивая три района: Дюртюлинский, Бураевский, Татышлинский. Помимо этого, в республике ещё в декабре после реконструкции был открыт 65-километровый участок М-7, который стал частью М-12. Новая дорога позволит сократить время пути. Так, в Екатеринбурге теперь можно будет оказаться на два часа быстрее.

Она имеет огромное значение для автомобилистов. Теперь продолжительность поездок до Екатеринбурга, Казани, Москвы, других городов сократится примерно в 1,5 раза. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Четырёхполосная бесшовная трасса — значит, без единого светофора. На 275 км нового участка создано 9 биопереходов для диких животных. Построено 12 мостов. И один выделяется особенно — восьмисотметровая переправа через реку Белую.

Перед аграриями районов, через которые проходит трасса, откроются новые направления для реализации продукции. И в целом бизнес в различных сферах получит импульс в развитии. Всё это — дополнительные поступления в бюджет. Другой немаловажный фактор: открытие трассы скажется на загруженной дороге М-5.

Данная трасса, она, конечно, в первую очередь обеспечит безопасность дорожного движения в нашей республике. Трасса оснащена по последнему слову техники, для того чтобы спокойно двигаться 100-120 км/ч. Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Куда комфортнее станет посещение Башкортостана и для путешественников. Министерством предпринимательства и туризма сейчас, кстати, разрабатывается новая региональная программа «Золотое кольцо Башкортостана», куда как раз включены три района республики, по которым проходит трасса. С учётом открытого ранее 65-километрового участка М-7, который стал частью М-12, Башкортостан получил 205 километров новой комфортной дороги.

Дорога платная в формате «Свободный поток». Госномер фиксируется автоматически, а уже через сайт или приложение можно будет оплатить проезд. Уфу от М-12 разделяют более ста километров дороги, которую тоже ждут изменения.

Сейчас наша задача – довести до первой категории проезд от Уфы до М-12. Средства на это уже предусмотрены, отдельные участки на стадии проектирования. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан