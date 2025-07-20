УМПО – 100 лет: капсула времени, авиашоу и старт нового производства

Век для обороноспособности страны. На неделе в столице отметили столетие со дня основания Уфимского моторостроительного производственного объединения. В церемониях приняли участие генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, Глава Башкортостана Радий Хабиров. Капсула в форме авиадвигателя для потомков, небесные покорители «Русские Витязи», ключи от квартир сотрудникам и старт работе нового производства — о том, как прошел юбилей крупнейшего завода, подробнее далее.

Капсулу в форме авиадвигателя опускают в постамент на полвека. Внутри — привет будущим работникам завода, артефакты современности — рисунки детей сотрудников, книга и газета о предприятии. Событие историческое, нержавеющая туба будет хранить память о гордости башкирской промышленности до следующего юбилея.

В этой капсуле будет информация для наших потомков о том, как развивалось предприятие, как оно созидалось. Какие трудовые подвиги во имя своей Родины совершали многие поколения заводчан. Здесь будет информация о том, как живет предприятие сейчас, как оно развивается, как оно становится ведущим моторостроительным предприятием мирового уровня. Я хочу всем пожелать крепкого здоровья, благополучия, предприятию — развития и всегда идти вперед, как это было в предыдущие сто лет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В 1941 году Рыбинский завод и ряд других предприятий из Подмосковья, Ленинграда, Воронежа эвакуировали в столицу БАССР. Так был создан объединенный Уфимский ордена Ленина Государственный союзный завод №26. Коллектив которого сразу налаживает бесперебойное производство авиационных моторов разных модификаций.

На уфимских двигателях летал каждый третий боевой самолет. В послевоенные годы благодаря двигателям УМПО в небо поднялись лучшие в мире истребители «Су», знаменитые «МиГи». Уфимский завод был одним из ведущих по выпуску ракетных двигателей, производству автомобильных моторов для «Москвичей». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В день рождения завода подарки получили его сотрудники. Квадратные метры в новом арендном доме. В жилплощадь осталось только заехать — ремонт и мебель уже имеются. На стенах телевизор, гарнитур на кухне. Супруг Татьяны Кундузбаевой работает на моторостроительном предприятии. У пары трое детей и кошка, а теперь еще и квартира под стать их большой семье.

Арендное жилье, ключи от которого получили первые новоселы, — прежде всего для иногородних работников УМПО, у которых нет квартиры в Уфе. Расходы по возведению многоэтажки взял на себя инвестор. Завод оформил ее в аренду. Семейным сотрудникам квартиры будут отдавать целиком. Жильцам нужно лишь оплачивать коммунальные услуги.

А это уже запуск нового юбилейного производства. Центр компетенции алюминиевого литья — уникальный инвестпроект. Он имеет большое значение для промышленности страны и ее технологической независимости.

Инвестиции в проект составили чуть более 9,5 млрд рублей. Современная технология литья под низким давлением уменьшает вес деталей, при этом повышая качество. Продукция центра будет применяться в новейших авиационных двигателях.

Вишенка юбилейного пирога. Полет над городом авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. «Русские витязи» — единственная в мире команда лётчиков, которая выполняет групповой пилотаж на тяжелых истребителях. Зрелище завораживающее — тысячи телефонов запечатлели небесные трюки на память. На площадке парка «Ватан» было не протолкнуться. Для тысяч уфимцев и гостей города прошел масштабный концерт.

Юбилея не бывает без подарков. Коллектив ОДК-УМПО указом Владимира Путина награжден орденом Александра Невского. Это одна из почетных госнаград России. Поощрили также лучших сотрудников предприятия.

С 1974 года связана моя жизнь с заводом, тогда еще был УМЗ, потом завод вырос до УМПО, и я выросла. У меня сейчас сын работает, сноха работает, раньше у меня тети работали до пенсии. Зухра Зиннатуллина, ведущий инженер-технолог ПАО «ОДК-УМПО»