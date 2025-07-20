В Башкирии молодые ученые вносят вклад в будущее России

Свой вклад в научно-технологическое развитие страны вносят и молодые учёные из Уфы. Полина Полякова получила медаль Российской академии наук — это престижная награда среди молодых специалистов. Она автор труда по получению металлических композитов методом компьютерного моделирования на основе алюминия. Результаты исследования открывают перспективы создания новых прочных материалов для применения в машиностроении, аэрокосмической отрасли, создания автомобилей, строительстве. Научную работу курировали сотрудники института проблем сверхпластичности металлов РАН. В этом году учреждение отмечает 40 лет с момента его основания. О том, как в Башкортостане создают инновационные продукты и как помогают молодым учёным в республике — подробнее далее.
С помощью электронного микроскопа Полина Полякова внимательно изучает последствия деформации металлов, чтобы получить композиты алюминия с титаном, магнием и медью. Девушка — автор научного труда. Результаты исследования открывают перспективы создания новых прочных материалов. Их можно применять для изготовления износостойких защитных покрытий, а также деталей машин.
За эту работу Полина Полякова получила высшую награду среди молодых ученых страны — медаль Российской академии наук. Ей помогали сотрудники института проблем сверхпластичности металлов РАН. В этом году учреждение отмечает 40 лет с момента основания. Его сотрудники разрабатывают передовые технологии, чтобы выпускать изделия для авиадвигателей, деталей для нужд атомной промышленности страны и не только. В институте огромное внимание уделяют привлечению молодых специалистов из высших учебных заведений столицы.
Такому принципу следует и младший научный сотрудник института Нелли Юсупова. Девушка получила региональный грант поддержки молодых ученых. Два миллиона рублей она вложила в качестве первоначального взноса для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку.
Для научных умов в республике есть все возможности для развития. Почти 900 миллионов рублей выделили на премии, гранты, улучшение жилищных условий специалистов и финансирование стажировок. Башкортостан занимает первое место среди регионов России по предоставлению мер поддержки молодым учёным.
По инициативе Главы Башкортостана в республике активно создают инфраструктуру для ведения исследований. Четыре университета региона вошли в программу «Приоритет-2030». Всего в Евразийском научно-образовательном центре размещены 18 молодежных лабораторий. В центре столицы строится межвузовский кампус, который будет состоять из нескольких небоскрёбов. Вторую очередь комплекса сооружений для ученых планируют сдать в 27-м году.