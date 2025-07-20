В Башкирии молодые ученые вносят вклад в будущее России

Свой вклад в научно-технологическое развитие страны вносят и молодые учёные из Уфы. Полина Полякова получила медаль Российской академии наук — это престижная награда среди молодых специалистов. Она автор труда по получению металлических композитов методом компьютерного моделирования на основе алюминия. Результаты исследования открывают перспективы создания новых прочных материалов для применения в машиностроении, аэрокосмической отрасли, создания автомобилей, строительстве. Научную работу курировали сотрудники института проблем сверхпластичности металлов РАН. В этом году учреждение отмечает 40 лет с момента его основания. О том, как в Башкортостане создают инновационные продукты и как помогают молодым учёным в республике — подробнее далее.

С помощью электронного микроскопа Полина Полякова внимательно изучает последствия деформации металлов, чтобы получить композиты алюминия с титаном, магнием и медью. Девушка — автор научного труда. Результаты исследования открывают перспективы создания новых прочных материалов. Их можно применять для изготовления износостойких защитных покрытий, а также деталей машин.

Также одним из возможных применений таких композитов является замена чистого алюминия в промышленности, поскольку такие композиты демонстрируют улучшенные механические свойства. Полина Полякова, аспирант Института проблем сверхпластичности металлов, Российской академии наук

За эту работу Полина Полякова получила высшую награду среди молодых ученых страны — медаль Российской академии наук. Ей помогали сотрудники института проблем сверхпластичности металлов РАН. В этом году учреждение отмечает 40 лет с момента основания. Его сотрудники разрабатывают передовые технологии, чтобы выпускать изделия для авиадвигателей, деталей для нужд атомной промышленности страны и не только. В институте огромное внимание уделяют привлечению молодых специалистов из высших учебных заведений столицы.

Именно для того, чтобы вовлекать молодежь с первых курсов, потому что у нас преподают профессора, доценты, которые имеют опыт работы в ведущих и образовательных центрах мира. Надо работать интенсивно и творчески и не думать при этом о признании, будете так работать, и признание само к вам придёт. Радик Мулюков, научный руководитель Института проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук, академик РАН

Такому принципу следует и младший научный сотрудник института Нелли Юсупова. Девушка получила региональный грант поддержки молодых ученых. Два миллиона рублей она вложила в качестве первоначального взноса для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку.

Это очень хорошая мера поддержки, то есть я получила субсидию лично в банке, заключала сделку. Моя ставка 15,6%, и в месяц плачу почти 25 тысяч рублей. То есть наш институт старается закрыть какие-то базовые потребности человека, чтобы мы могли спокойно заниматься научной деятельностью. Нелли Юсупова, младший научный сотрудник института проблем сверхпластичности металлов Российской Академии Наук

Для научных умов в республике есть все возможности для развития. Почти 900 миллионов рублей выделили на премии, гранты, улучшение жилищных условий специалистов и финансирование стажировок. Башкортостан занимает первое место среди регионов России по предоставлению мер поддержки молодым учёным.

Вот каждый год мы выделяем по сто миллионов. Сто миллионов на жилищные условия, сто миллионов на финансирование стажировок. Жилищные условия самые разные — это компенсация арендного жилья, первоначальный взнос на ипотеку. Погашение части стоимости квартир — причем это решают сами вузы. Моя задача — передать эти деньги туда. Уже достаточно большое количество ученых этим воспользовались. И мы собираемся эту работу продолжать. Это главная задача, которую мы должны решить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан