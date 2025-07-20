Шульган-Таш в списке ЮНЕСКО: уникальные рисунки, мифология и новые возможности для туризма

Событие мирового масштаба. Пещера Шульган-Таш вошла в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путь к признанию оказался непростым — работу начали еще в 90-е. Новый статус Капова пещера получила в Париже. И, как отмечают эксперты, всех заинтересовало не количество рисунков в ней, а наличие композиций, связи с фольклором и мифологией местного населения. Это считается редким фактом. Как удалось достичь такого признания, и каким еще объектам хотят придать почетный международный статус — подробнее далее.

Поистине историческое событие — башкиры вновь покорили Париж. А как еще обозначить эту победу? Столь значимое событие произошло в период весьма напряженных отношений с Западом. Но для науки и культуры границ, оказалось, порой не существует.

Одна из самых знаменитых в мире. По подсчетам ученых, пещере Шульган-Таш от 4 до 5 млн лет. А первый человек появился в этих краях около 17 тысяч лет назад. Теперь пещера вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что позволит привлечь больше туристов и ученых в нашу республику.

Ни с одной пещерой Евразии не связано столько легенд и преданий. Путь в мировой список оказался непростым. Работу по включению начали еще в 90-е. Важно было провести научные исследования. В их числе — полное 3D-сканирование пещеры с получением поэтажного плана объекта. По словам ученых, у Шульган-Таша еще много нераскрытых тайн. Изученная площадь всего около 3 километров.



Включение в список Всемирного наследия влечет за собой дополнительную ответственность и ограничения. В частности, власти должны улучшать инфраструктуру и обеспечивать сохранность объектов. Вход в залы, где обнаружены оригиналы наскальной живописи, перетянули специальной тканью.

Зоолог, научный сотрудник нашего заповедника А. В. Рюмин обнаружил наскальные рисунки эпохи палеолита. Здесь вы можете увидеть только копии рисунков, оригиналы находятся на 2-м этаже в зале рисунков. Вход туда закрыт. Ильсия Айбатова, гид-экскурсовод

Оно и понятно — микроклимат в пещере меняется, а туристов становится всё больше. Это было сделано для сохранности древних изображений. Однако ограничений для посещения нет — войти внутрь Каповой пещеры могут все желающие.

По условиям ЮНЕСКО, необходимо было выполнить целый ряд требований. Власти создали инфраструктуру для сохранения доисторической живописи и снижения антропогенного воздействия на пещеру. Построили ультрасовременный музейный комплекс и обновили туристические маршруты. В классе изучения эпоса «Урал-Батыр» установили информационные таблички, понятные даже ребенку: кто кем приходится по башкирскому преданию, откуда взялись названия рек и гор республики, даже сопоставили эпос со сказаниями других народов.

Пещеру порой именуют колыбелью цивилизации. Само название, по одной из версий, имеет символический смысл, говорят учёные. Башкортостан — один из активных участников проектов ЮНЕСКО. Достижения региона буквально месяц назад на встрече с главой республики отметил ответственный секретарь российской комиссии в международной организации.

Башкортостан – один из активных участников проектов ЮНЕСКО. Среди новых важных инициатив – работа по включению геопарка «Торатау» в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Кроме того, готовим номинационные досье на включение башкирских шиханов Торатау, Юрактау и Куштау, а также комплекса старейшего на Урале Воскресенского медеплавильного завода в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Впрочем, не время расслабляться. В предварительный список Всемирного наследия включены башкирские шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, а также комплекс Воскресенского медеплавильного завода. Судьба геопарка может решиться уже этой осенью.