Шульган-Таш в списке ЮНЕСКО: уникальные рисунки, мифология и новые возможности для туризма

Событие мирового масштаба. Пещера Шульган-Таш вошла в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путь к признанию оказался непростым — работу начали еще в 90-е. Новый статус Капова пещера получила в Париже. И, как отмечают эксперты, всех заинтересовало не количество рисунков в ней, а наличие композиций, связи с фольклором и мифологией местного населения. Это считается редким фактом. Как удалось достичь такого признания, и каким еще объектам хотят придать почетный международный статус — подробнее далее.
Поистине историческое событие — башкиры вновь покорили Париж. А как еще обозначить эту победу? Столь значимое событие произошло в период весьма напряженных отношений с Западом. Но для науки и культуры границ, оказалось, порой не существует.
Одна из самых знаменитых в мире. По подсчетам ученых, пещере Шульган-Таш от 4 до 5 млн лет. А первый человек появился в этих краях около 17 тысяч лет назад. Теперь пещера вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что позволит привлечь больше туристов и ученых в нашу республику.
Ни с одной пещерой Евразии не связано столько легенд и преданий. Путь в мировой список оказался непростым. Работу по включению начали еще в 90-е. Важно было провести научные исследования. В их числе — полное 3D-сканирование пещеры с получением поэтажного плана объекта. По словам ученых, у Шульган-Таша еще много нераскрытых тайн. Изученная площадь всего около 3 километров.
Включение в список Всемирного наследия влечет за собой дополнительную ответственность и ограничения. В частности, власти должны улучшать инфраструктуру и обеспечивать сохранность объектов. Вход в залы, где обнаружены оригиналы наскальной живописи, перетянули специальной тканью.
Оно и понятно — микроклимат в пещере меняется, а туристов становится всё больше. Это было сделано для сохранности древних изображений. Однако ограничений для посещения нет — войти внутрь Каповой пещеры могут все желающие.
По условиям ЮНЕСКО, необходимо было выполнить целый ряд требований. Власти создали инфраструктуру для сохранения доисторической живописи и снижения антропогенного воздействия на пещеру. Построили ультрасовременный музейный комплекс и обновили туристические маршруты. В классе изучения эпоса «Урал-Батыр» установили информационные таблички, понятные даже ребенку: кто кем приходится по башкирскому преданию, откуда взялись названия рек и гор республики, даже сопоставили эпос со сказаниями других народов.
Пещеру порой именуют колыбелью цивилизации. Само название, по одной из версий, имеет символический смысл, говорят учёные. Башкортостан — один из активных участников проектов ЮНЕСКО. Достижения региона буквально месяц назад на встрече с главой республики отметил ответственный секретарь российской комиссии в международной организации.
Впрочем, не время расслабляться. В предварительный список Всемирного наследия включены башкирские шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, а также комплекс Воскресенского медеплавильного завода. Судьба геопарка может решиться уже этой осенью.
По сохранению наследия республики идет активная работа, она продолжается и по линии ЮНЕСКО. Значимым событием станет открытие Евразийского музея кочевых цивилизаций, который закольцует уникальное культурное пространство, объединяющее историю, искусство и традиции кочевых народов.