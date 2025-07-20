В Башкирии завершилась международная велогонка «Тур России»

Башкортостан в центре спортивных событий. В течение трех дней на территории нашей Республики проходила международная велогонка «Тур России». Сначала спортсмены соревновались в Чишминском районе, после переехали в Кармаскалинский, а уже накануне Уфа приняла заключительный этап турнира. Велогонка «Тур России» проводится во второй раз. Участие в ней принимают сильнейшие велогонщики страны. Ну а в этом году к ним присоединились спортсмены из Казахстана и Беларуси. О том, как прошли этапы и какие впечатления остались у велогонщиков и гостей нашей Республики, подробнее далее.
Просторные и живописные места всегда восхищают гостей нашей Республики. Маршрут гонок охватил именно эти красоты. И не спроста Башкортостан был вновь выбран для проведения «Тура России». Здесь мероприятие проводится второй год подряд.
Хоть и проводится гонка всего во второй раз. По сравнению с прошлым годом количество участников значительно увеличилось. Республику Беларусь представили две команды, а из Казахстана приехали три коллектива. В 2024-м нашу Республику представляли всего два спортсмена, в этот раз на старт вышли пять велогонщиков. Егор Хомяков из Башкортостана получил классификацию лучшего гонщика.
«Тур России»-2025 стартовал в Удмуртии, после чего спортсмены переехали в Башкортостан. Здесь ребята сначала сразились в Чишминском районе, после в Кармаскалинском. Ну а самым грандиозным событием стал заключительный этап в Уфе.
В заключительном седьмом этапе «Тура России» велогонщики стартовали и финишировали в Парке Победы, а сама дистанция пролегала по улицам Комарова, Первомайской и на территории спорткомплекса «Биатлон». Всего участники преодолели 20 кругов по 7 километров.
Самой сложной частью уфимской трассы стал подъём от спортивного комплекса «Биатлон» до улицы Комарова. И, как признаётся двукратный чемпион мира по велогонкам Евгений Королёк, вся дистанция показалась непростой. Несмотря на это, белорусский велогонщик стал обладателем зелёной майки, а это значит самым активным гонщиком «Тура России».
Под бурные овации Ильяс Садыков из Москвы первым финишировал на заключительном этапе «Тура России». Сергей Куликов из Новосибирской области уступил Ильясу 40 секунд.
На следующий год организаторы велогонки планируют охватить не только Удмуртию, Башкортостан, но и Челябинскую область.
Так триумфально завершилась вторая международная велогонка «Тур России». За все дни спортсмены проехали 920 километров.