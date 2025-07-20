Новая жизнь «Ар-Рахим»: как строят главную мечеть Башкирии

Вот так скромно начиналась стройка, которая должна была подарить республике один из главных религиозных объектов. За ходом работ наблюдали едва ли не все мусульмане региона. Впрочем, чем больше времени проходило, тем призрачнее становились надежды на появление нового духовного сердца Башкортостана. Начиная с 2015 года сроки сдачи объекта постоянно сдвигались. А затем и вовсе пошли сомнения: достроят ли? В 2023-м году рухнул один из куполов минарета — и это казалось началом конца.

Пока одни видели в случившемся дурной знак, власти не сидели сложа руки: поэтапно проводили полное исследование объекта. Конечно, неправильная консервация, долгий простой наложили свой отпечаток. Но результаты экспертизы показали: возобновить стройку можно. И первое совещание с участием высших лиц региона на объекте весной 2024-го — словно зеленый свет для строителей.

Проектно-сметная документация частично была утеряна, частично пришла в негодность. Мы восстановили её в полном объёме, прошли экспертизу, и сейчас у нас есть полный комплект документов, которые позволяют строить этот объект. На площадке уже приступили к подготовительным работам. В течение месяца-двух планируем начать отделку фасада мечети. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радию Хабирову удалось решить, пожалуй, главный проблемный вопрос — финансирование. Средства на возведение религиозного объекта, как и подобает, внебюджетные. Учитывая непростую международную ситуацию, пришлось пересмотреть некоторые проектные решения, что, кстати, позволило удешевить определенные работы.

Экономия почти в 10 раз. При этом со стороны мало кто заметит отличия. И зачем в таком случае платить больше? Новый подход к проектированию и грамотная финансовая политика позволили ускорить стройку. Работа кипит вовсю. Проектировщики едва успевают обновлять 3D-модель мечети. Как живой организм, она меняется, обрастая новыми деталями.

Одно из принципиальных решений — сделать теплую кровлю. Как говорят специалисты, это решит сразу две проблемы. Позволит избавиться от снега зимой и даст больше возможностей для туристов во время посещения мечети.

Контроль за финансами — едва ли не ключевой вопрос. Как известно, еще на начальном этапе в двухтысячных выделенные на проект средства растворились в неизвестности. Теперь же, и это подчеркивают подрядчики, Радий Хабиров лично контролирует этапы работ и расходы, пресекая любые попытки нажиться на стройке религиозного объекта.

«Ар-Рахим» — это не просто строительный проект. Это символ веры и единства республики. Мечеть станет не только местом для молитвы, но и центром духовного просвещения, площадкой для диалога между представителями разных культур и религий. Молельный дом построят в лучших традициях, оснастив в том числе и лифтами минареты, открыв к ним доступ для посетителей. Сдавать объект будут поэтапно. Перед строителями стоит амбициозная задача.

Нужно уже приступать, думать, какое будет внутреннее убранство. В следующем году займемся благоустройством. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Точные сроки окончания строительства пока не называются. Что вполне понятно. Но если не будет пробуксовки в этот раз, уже к концу 26-го года строители планируют завершить первый этаж мечети. И уже тогда в здании начнут проводить первые богослужения. Изначально было несколько вариантов названий соборной мечети. Но в итоге Пленум Духовного управления мусульман назвал ее в честь третьего имени Аллаха — Ар-Рахим, что в переводе означает «Милосердный».