В Уфе за выходные зарегистрировали 29 ДТП

В ГАИ Уфы поделились результатами массовых проверок автомобилистов.

Так, в минувшие выходные произошло 29 ДТП, в результате которых пострадали 4 человека. Также было задержано 19 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, из которых 7 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Всего сотрудники ГАИ зафиксировали 547 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 110 нарушений, связанных с использованием ремней безопасности, 25 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам, и 34 нарушения правил перевозки детей-пассажиров.