В городе Башкирии огонь повредил два жилых дома

Накануне утром в Бирске на улице Ключевой произошел крупный пожар. Подробности инцидента сообщили в региональном управлении МЧС.
Согласно официальным данным, огонь повредил два жилых дома и хозяйственные постройки. Три человека самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Один из пострадавших получил резаную рану бедра. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
Для ликвидации возгорания были задействованы 9 специалистов, 3 единицы техники, а также добровольная пожарная команда Силантьевского сельсовета.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возникновения пожара.
Фото: МЧС по РБ.