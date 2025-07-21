В городе Башкирии огонь повредил два жилых дома

Накануне утром в Бирске на улице Ключевой произошел крупный пожар. Подробности инцидента сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото №1 - В городе Башкирии огонь повредил два жилых дома

Согласно официальным данным, огонь повредил два жилых дома и хозяйственные постройки. Три человека самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Один из пострадавших получил резаную рану бедра. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Для ликвидации возгорания были задействованы 9 специалистов, 3 единицы техники, а также добровольная пожарная команда Силантьевского сельсовета.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возникновения пожара.

Фото: МЧС по РБ.

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