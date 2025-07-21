Жительница Башкирии перенесла инфаркт после укуса шмеля

32-летняя жительница Башкирии обратилась в РКБ им. Куватова с жалобами на сыпь по телу, отёк века и чувство нехватки воздуха. Она сообщила, что накануне её ужалил в руку шмель, что вызвало острую аллергическую реакцию. В течение четырёх часов её состояние ухудшилось, появились сильные боли в груди.

После вызова скорой помощи пациентку доставили в ближайшую больницу, где на ЭКГ выявили изменения, указывающие на возможный острый коронарный синдром. Врачи районной больницы связались с кардиологами столичной клиники для решения вопроса о транспортировке пациентки для проведения коронарографии и возможного стентирования.

Осмотр в РКБ показал крупноочаговые изменения в нижней стенке левого желудочка сердца. При этом, уровень кардиоспецифических ферментов оказался почти в 2000 раз выше нормы, что подтвердило обширное повреждение миокарда.

В экстренном порядке была проведена чрескожная транслюминальная тромбоаспирация из задней межжелудочковой артерии, благодаря чему в послеоперационном периоде женщину перестали беспокоить боли в области сердца, состояние улучшилось. Дополнительно были проведены консультации аллергологом. Мурад Авзалов, главврач РКБ им. Куватова

Он отметил, что данный случай уникален тем, что инфаркт был вызван синдромом Коуниса — редким состоянием, когда сильная аллергическая реакция приводит к выбросу ацетилхолина, вызывая спазм коронарных артерий и нарушая кровообращение в сердце.