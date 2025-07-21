В Уфе 39-летний мужчина выпал из лодки

В минувшие выходные экстренные службы получили сигнал о происшествии на реке Уфимке, недалеко от микрорайона Сипайлово. Об этом сообщили в Госкомитете республики по ЧС.

Как выяснилось, трое мужчин катались на лодке, но в результате резкого маневра один из них оказался в воде. При попытке помочь другу, двое других тоже упали в реку. Один из пострадавших смог самостоятельно добраться до берега, а остальным помогли очевидцы.