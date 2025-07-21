В Башкирии газифицировали еще несколько населенных пунктов

Праздник для нас — это большой праздник, запустили газ, подключили, вот горит сейчас. Сегодня разговаривали, одно полено надо семь раз поднимать надо, то есть начиная с леса и в последнюю очередь выносить залу, на старости лет я не знаю, это будет очень тяжело, конечно. Поэтому спасибо большое!

Урал Абдуллин, житель д. Багдашкино