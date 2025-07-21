В Башкирии газифицировали еще несколько населенных пунктов

В Башкортостане активно реализуется программа догазификации. В этом году экологичное топливо специалисты компании «Газпром Газораспределение Уфа» уже подвели до 62 тысяч домов в республике. На днях осуществили пуск межпоселковых газопроводов в отдаленных населенных пунктах Кугарчинского и Куюргазинского районов.
Для жителей Куюргазинского района сегодня особенный день. Сразу в трех деревнях появилось голубое топливо. По этому случаю они устроили большой праздник.
Газофикация для нашей деревни очень важна. Потому что это тёплый дом, это меньше работы и не нужно заготавливать дрова. Хотим поблагодарить всё руководство.Шавхат Кинзябаев, житель с. Новоямашево
Здесь живут пожилые люди. А газификация — большое облегчение. Уже не надо выносить золу, дрова заносить, не мерзнуть. Будет тепло и уютно дома.Сария Кинзибаева, жительница д. Новоямашево
Первым к системе газоснабжения был подключен дом многодетной семьи.
Газ в доме для нас очень удобно, тепло будет тебе, не придётся вставать рано утром и топить печку, заготавливать впрок дрова.Альфия Латыпова, жительница д. Новоямашево
Была проведена газификация деревень Знаменка и Новоямашево в Куюргазинском районе. Протяженность межпоселкового газопровода для двух деревень составляет более 6 км. Газификация внутри двух населенных пунктов: 1 км 700 м в д. Новоямашево и более 2,5 км в д. Знаменка. В д. Знаменка подлежат газификации 18 домовладений, в д. Новоямашево — 34 дома. Газопровод Ермолаево — Новая Отрада был построен в рамках инвестиционной программы, а внутри населенного пункта — в рамках программы догазификации.Рустям Исхаков, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау
Природный газ пришел в деревни Мурадым и Багдашкино Кугарчинского района. Там построены распределительные сети общей протяженностью 5,4 км, установлены два пункта редуцирования газа. А значит, 115 семей уже скоро могут пользоваться экологическим видом топлива.
Праздник для нас — это большой праздник, запустили газ, подключили, вот горит сейчас. Сегодня разговаривали, одно полено надо семь раз поднимать надо, то есть начиная с леса и в последнюю очередь выносить залу, на старости лет я не знаю, это будет очень тяжело, конечно. Поэтому спасибо большое!Урал Абдуллин, житель д. Багдашкино
Реализация программы догазификации продолжается и в других уголках республики. На сегодняшний день от жителей принято более 77 тысяч заявок.