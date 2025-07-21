В Уфе рассказали, что дает включение пещеры Шульган-Таш в список ЮНЕСКО

Включение наскальных рисунков пещеры «Шульган-Таш» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО открывает новые возможности. Это поможет сохранить объект на долгосрочной основе благодаря международному признанию, усиленной защите, доступу к экспертам и развитию устойчивого туризма. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Башкирии Урал Кильсенбаев на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Он отметил, что достопримечательность получит множество преимуществ от своего нового статуса:

— международный престиж - высший статус глобальной ценности, повышающий известность и значимость объекта на всех уровнях;

— усиленная защита, обязывающая государство обеспечивать долгосрочную охрану по международным стандартам, усиливает правовую защиту на национальном уровне, включает в сферу действия Конвенции 1972 года и дает приоритетный доступ к экспертной помощи (ИКОМОС, МСОП, ИККРОМ);

— в сфере туризма и экономики статус ЮНЕСКО – мощный маркетинговый инструмент, привлекающий туристов, стимулирующий развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, рост доходов, инвестиционную привлекательность и смежные отрасли;

— эффективное управление, для которого требуется разработка плана управления, установления четких границ и буферной зоны, усиления мониторинга состояния;

— международное сотрудничество, оно облегчит обмен знаниями, технологиями и лучшими практиками, укрепляет культурные и научные связи;

— образование и осведомленность - новый статус будет способствовать развитию программ, повышающих понимание ценности объекта среди местного населения и посетителей.

Урал Кильсенбаев напомнил, что подготовка номинационного досье на объекту «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО началась в 2018 году и завершилась в 2023 году. В феврале 2024 года досье было направлено в Секретариат ЮНЕСКО. При работе над подготовкой номинации использовался командный подход и сформирована открытая междисциплинарная рабочая группа. В научных исследованиях участвовали Институт археологии РАН, Уфимский федеральный исследовательский центр РАН и Сибирская ассоциация исследователей палеоискусства. Проект получил поддержку ученых из различных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Челябинск и Кемерово. Экспертную помощь и научное руководство обеспечили специалисты из Австрии, Андорры, Франции, Испании и Казахстана.

В июле 2024 года была проведена оценка состояния пещеры Шульган-Таш. Эксперт из Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Фернандо Каррера Рамирез занимался данной оценкой. Он положительно отозвался о проделанной работе по продвижению памятника и усилиях рабочей группы. С сентября 2024 года по март 2025 года проходила экспертиза досье, которую проводила Комиссия ИКОМОС. В этот период установлены тесные контакты с экспертами ИКОМОС.

На 47-ой сессии Комитет всемирного наследия (6 -16 июля 2025 года) в Париже принято решение о включении объекта «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Единогласное голосование за наш Шульган-Таш было единственным, без дополнительных вопросов из 26 представленных номинаций на сессии. Это результат многолетней кропотливой работы команды республики. Под руководством и при поддержке Главы РБ в июле 2022 года был завершён проект создания Историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе Республики Башкортостан. Это стало возможно при только при личной участии Радия Хабирова - музейный комплекс «Шульган-Таш» был создан специально для выполнения работ, направленных на обеспечение сохранности пещеры и древних наскальных изображений. Урал Кильсенбаев, первый заместитель премьер-министра РБ

Пещера Шульган-Таш — одна из самых больших пещер Южного Урала. Она представляет собой восточный пример пещерного искусства эпохи палеолита в Европе и является наиболее сохранившимся памятником подобного искусства в Евразии, за пределами Западной Европы. Среди многочисленных рисунков в пещере находится уникальное изображение двугорбого верблюда, что является редкостью для палеолитического искусства.

Наскальные рисунки «Шульган-Таша» были созданы в период 20 600 - 16 500 лет назад. Это время совпадает с последним максимумом оледенения и началом дегляциации, когда климат Южного Урала была суровой, и пещера находилась в условиях вечной мерзлоты (температура постоянно находилась ниже 0°C). Эти морозные условия сделали создание живописи в пещере настоящим экстремальным занятием.

На этом мы не останавливаемся. В предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены башкирские шиханы Торатау, Юрактау, Куштау, номинационное досье по которым уже подготовлены. Ожидается приезд в республику международного эксперта в августе текущего года. Вместе с тем ведется работа по объекту Воскресенский медеплавильный завод, - напомнил Урал Кильсенбаев. - Наряду с этим, активно идет процесс вхождения геопарка Торатау в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Мы готовим отчет об исполнении рекомендаций экспертов ЮНЕСКО и представим доклад на XI Международной конференции по Глобальным геопаркам ЮНЕСКО в Чили с 5 по 12 сентября. По итогам рассмотрения экспертным советом будет принято решение о представленности геопарка «Торатау» в сети Глобальных геопарков ЮНЕСКО. Команде республики предстоит приложить все усилия к подготовке и получению нашими объектами международного статуса. Урал Кильсенбаев, первый заместитель премьер-министра РБ