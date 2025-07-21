В Башкирии пьяная мать напала на фельдшера во время осмотра ребенка

В Миякинском районе произошел инцидент с нападением на медицинского работника. Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения мать 7-летнего пациента напала на фельдшера, приехавшего по вызову.

Во время осмотра ребенка женщина попыталась отобрать у него медицинский чемодан и телефон, ударив при этом по лицу. Министр подчеркнул, что подобные нападения на медработников недопустимы и подрывают систему здравоохранения.