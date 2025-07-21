В Уфе иномарка сбила 12-летнего велосипедиста

В Октябрьском районе Уфы произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 47-летний водитель за рулем «Nissan Terrano», двигаясь по улице Маршала Жукова, при повороте во двор дома №16 совершил наезд на подростка, пересекавшего проезжую часть на велосипеде слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП 12-летний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой вместе с родителями.