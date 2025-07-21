В Башкирии задержка сроков ремонта школ будет считаться ЧП

В Башкирии задержка с окончанием ремонта школ будет рассматриваться как ЧП. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.





В этом году в рамках федеральной программы в республике ведется капитальный ремонт в 40 образовательных учреждениях, включая 35 школ, два детских сада и три колледжа, с общим финансированием около 2,2 млн рублей, из которых 1,9 млн — федеральные средства.

Первый вице-премьер правительства Урал Кильсенбаев отметил, что по рекомендациям Минпросвещения России регионы обязаны завершить не менее 75% капитального ремонта к 1 сентября 2025 года. Однако в Башкирии было принято решение завершить работы раньше — к 15 августа 2025 года, чтобы успеть приемку объектов в полном объеме к началу учебного года.

На данный момент готовность объектов, подлежащих ремонту в этом году, составляет 84% для однолетних объектов и 98,15% для двухлетних. Еженедельно проводятся встречи с муниципальными районами и ответственными организациями, включая выезды на места.

Радий Хабиров также напомнил, что выполнение ремонтных работ является обязательным для получения федеральной поддержки, и предупредил о том, что нарушения сроков будут расцениваться как чрезвычайная ситуация.

Только сделайте по-человечески, и, конечно, мы будем рассматривать как ЧП, если сроки будут нарушены. Вот имейте это в виду. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Напомним, что в прошлом году Башкирия заняла первое место в Приволжском федеральном округе и третье место в России по привлеченным федеральным средствам, а также второе место по количеству отремонтированных объектов.

Всего за три года действия госпрограммы в республике было отремонтировано 146 школьных зданий в 137 школах. Это обеспечило создание более 57 тысяч новых мест для учащихся. Работы прошли в 45 районах и городских округах, общий объем затрат составил более 8 млрд рублей.

Также Радий Хабиров возмутился ходом благоустройства центральной улицы Ленина в Бирске. Во время недавней рабочей поездки в город, к руководителю региона обратились жители с просьбой восстановить объект.