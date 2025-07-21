В Башкирии спасли 65-летнего мужчину при пожаре в жилом доме

В Октябрьском произошел пожар в двухкомнатной квартире многоэтажного дома. По данным регионального МЧС, возгорание началось с дивана.

Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия, вскрыли дверь и эвакуировали из сильно задымленной квартиры 65-летнего мужчину. У пострадавшего медики диагностировали отравление продуктами горения. В настоящее время он находится в реанимации в критическом состоянии.

До прибытия спасателей 20 жильцов самостоятельно покинули здание. Огонь локализовали на площади 3 кв.м. Для ликвидации возгорания были задействованы 10 специалистов и 3 единицы техники.

Причины пожара предстоит установить дознавателю.