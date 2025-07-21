В Башкирии четыре человека пропали в лесу и на водоемах

В Уфе 49-летний мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Его мать обыскала весь берег, но сына найти не смогла. В Кигинском районе женщина пропала во время катания на сапборде в деревне Кульметово. В Уфе компания туристов потеряла в лесу одного из своих друзей. В Аургазинском районе мужчина заблудился, возвращаясь домой через лес из деревни Амзя.