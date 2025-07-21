Башкирия отправила очередную группу бойцов в зону СВО

Из Башкортостана отправили очередную группу мобилизованных военнослужащих после отпуска в зону СВО. Церемония прошла в торжественной обстановке, с участием представителей органов власти и военного комиссариата. Военнослужащие обеспечены всеми необходимыми снаряжениями. Бойцов отвозят на комфортных автобусах. Вслед за ними пройдет и отправка гуманитарного конвоя.