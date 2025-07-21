В Башкирии следователи проверяют пансионат для пожилых

Учреждение попало в поле зрения правоохранителей после распространения в социальных сетях видео с издевательствами над пенсионерами. Утверждалось, что людей там избивают и морят голодом. Как нам пояснили в надзорном ведомстве, дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сегодня в учреждении с самого утра вновь работают надзорные органы. Они намерены оценить, в том числе, соблюдение санитарных требований, а также дадут оценку действиям должностных лиц и персонала пансионата. Свое расследование провели и наши журналисты. Им удалось найти человека, который заснял на телефон шокирующие кадры. Все подробности мы расскажем в вечернем выпуске новостей в 21:30.