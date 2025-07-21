Рейс Москва — Уфа оказался в опасной близости от другого самолёта

Ночью 21 июля во время полёта по маршруту Москва — Уфа воздушное судно оказалось вблизи другого самолёта. По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», система предупреждения о конфликтной ситуации сработала в районе аэропорта Шереметьево, когда оба лайнера следовали по пересекающимся курсам.
Экипажи не сообщали о срабатывании системы TCAS, поэтому реальной угрозы столкновения не возникло.
В указанном районе в это время действовали ограничения для диспетчеров из-за сложных погодных условий и сигнала «Ковёр». К счастью, обошлось без последствий.